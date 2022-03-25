Googleが社内調査の結果を受けて、従業員の業績評価プロセスを変更する可能性があることがわかりました。これは、「自分の給与が公正に評価されていない」「他の会社と比べて競争力がない」と考える従業員が増加していたためです。Google employees bombard execs about pay at recent all-hands meetinghttps://www.cnbc.com/2022/03/24/google-employees-bombard-execs-about-pay-at-recent-all-hands-meeting.htmlGoogle worker
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