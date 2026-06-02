健康食品・化粧品を展開する株式会社フレージュ（所在地：東京都千代田区内神田2-5-1、代表者：相良真代）は、植物素材の健康茶としてご愛顧いただいている『美爽煌茶（びそうこうちゃ）』について、このたびシリーズ累計出荷数1億4,000万杯（※）を突破したことをお知らせいたします。 また、お客様からのご要望を踏まえ、使用している紅茶をより風味豊かなブレンドへとリニューアル。もっとおいしく、もっと飲みやすくなった『美爽煌茶』へ進化しました。（※自社調べ・杯数換算）

現代人の「溜め込み悩み」に18年寄り添い続けて

食生活の乱れやストレス、運動不足などが原因で、体の中に不要なものを溜め込みがちな方が増えています 。当社の『美爽煌茶』は、溜め込みがちなお悩みを持つ方々のために、自然なスッキリをサポートしたいという想いから2008年に誕生しました。

なぜ1億4,000万杯も選ばれ続けているのか

『美爽煌茶』が長年愛されている理由は、厳選素材を使用した独自のブレンドと体感の調整のしやすさ、なによりもおいしさにあります。 1. 「カッシア・アラタ」のパワー インドネシアに伝わる伝統的なハーブ「カッシア・アラタ（キャンドルブッシュ）」を主成分として配合。腸活にもうれしい食物繊維を豊富に含みます。

2. 9種類の植物素材を厳選ブレンド ローズヒップ、カミツレ（カモミール）、カワラケツメイなど、美容と健康にうれしい9種類の自然素材を配合しています 。

3. 浸す時間の長さによって体感の調整が自由自在！ 『美爽煌茶』の魅力のひとつは、濃さで「スッキリ感を調節できる」こと。熱湯にティーバッグを浸しておく時間を調節すれば、自分に一番合った濃さで飲むことができます。「強すぎて駆け込まないといけない焦り」も、「弱すぎて全くスッキリ感がない」も、どちらもイヤだという方も、自分に合わせてカスタマイズでき、ちょうどいい「スッキリ感」に合わせられます。

4. 食事に合う美味しさ（アップルティー風味） 専属の茶師が製造ごとにブレンドを監修。健康茶特有の苦味や渋みをなくし、毎日続けたくなる爽やかなアップルティー風味に仕上げています。ホッと一息つくティータイムが、明日の健やかさへとつながります。

5. 体に慣れにくいから、飲み続けられる安心感 スッキリ感を促すもの、とりわけ合成成分や科学的な成分で作られたものは、「長く飲み続けると次第にスッキリ感が感じられなくなり、飲む量を増やしがち」あるいは「飲んでも何も変わらないから断念して次を探さざるを得ない」という悩みがありました。ところが『美爽煌茶』は継続してご愛飲いただいているお客様も多く、10年以上愛用する方も多いのだとか。また、毎日の水分補給のお茶としてなど、ライフスタイルに合わせてご利用いただいています。

さらなるおいしさを追求

「ティーバッグを長時間浸していると渋味を感じてしまう」といったお客様の声にお応えし、『美爽煌茶』に使用している紅茶をより風味豊かなブレンドへリニューアル。長時間浸しても渋み・苦味が出ず、クリアでスッキリとしたおいしさを追求しました。総勢250人に及ぶお客様モニターでは6割以上の方が「これまでの『美爽煌茶』より美味しくなった」と回答しています。

商品概要

• 商品名： 美爽煌茶（びそうこうちゃ） • リニューアル品出荷開始日： 2026年6月中旬予定 • 価格： 通常価格 4,320円（税込）、定期ボーナスコース価格 3,672円(税込) • 内容量： 30包（ティーバッグタイプ） • 販売場所： 公式オンラインショップ、楽天市場公式ショップ、アマゾン公式ショップ • 商品URL： 公式オンラインショップ ： https://fraijeu.com/ 楽天市場公式ショップ ： https://item.rakuten.co.jp/fraijeu01/200000/ アマゾン公式ショップ ： www.amazon.co.jp/dp/B0FH9RZXLW

会社概要

• 会社名：株式会社フレージュ • 代表者：相良 真代 • 所在地：東京都千代田区内神田2-5-1 • 設立： 平成19年(2007年)2月15日 • 事業内容： 健康食品・化粧品の企画・販売 • URL： https://fraijeu.com/

【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社フレージュ お客様係 • TEL：0120-328-328(8：00～21：00／年中無休) • お問い合わせフォーム： f.press@fraijeu.com ※上記フリーダイヤルへの営業・勧誘などのご連絡はお控えいただきますようお願いします。