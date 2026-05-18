テスホールディングス株式会社

テスホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：山本 一樹、以下「当社」）は、連結子会社であるテス・エンジニアリング株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高崎 敏宏、以下「テス・エンジニアリング」）が、この度、株式会社リエネ・エナジー（本社：東京都港区、代表取締役社長：池内 敬、以下「リエネ・エナジー」）のグループ企業から「系統用蓄電所」の設置工事を受注いたしましたのでお知らせいたします。

■受注の概要

本件は、リエネ・エナジーのグループ企業が運用事業者となる「系統用蓄電所」（容量約8.9MWh）の設置工事を受注したものであります。「系統用蓄電所」とは、電力の送電網に直接接続される蓄電池のことで、再生可能エネルギー発電所の普及等により、不安定となる電力系統の安定化を目的として設置されます。なお、納入後は、テス・エンジニアリングがメンテナンスを実施する予定であり、長期安定的な運用に貢献してまいります。

■TESSグループの「系統用蓄電所」に関する取り組みについて

当社グループは、「系統用蓄電所」に関する取り組みにおいて、用地開発からファイナンス検討、蓄電所の設計・調達・施工、メンテナンス、運用管理（アグリゲーション）まで全てを内製化しており、ワンストップで対応が可能です。

本取り組みは、当社グループが2024年８月に策定・公表した中期経営計画「TX2030」の注力事業分野の一つとなっております。2030年の中期目標として累積施工容量700MWを掲げており、今後も目標達成に向けて積極的に取り組んでいく方針です。

〈本設備の概要〉[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143072/table/149_1_2c53854c3c008068665d1a22663726ce.jpg?v=202605180251 ]【テス・エンジニアリング株式会社について】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143072/table/149_2_09f54bde99525d01c71ff4254cc35fe8.jpg?v=202605180251 ]

■本件に関するお問い合わせ先

テスホールディングス株式会社 広報・IRチーム

https://www.tess-hd.co.jp/contact/

※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。

そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。