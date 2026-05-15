【TAC弁理士講座】5/20(水) 『令和８年度　弁理士短答試験徹底分析』無料オンラインセミナー開催！

TAC株式会社

弁理士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、弁理士試験合格を目指す方を対象とした無料オンラインセミナーを、5/20(水) に開催いたします。

短答式試験難易度徹底分析会では、令和８年度の短答式試験受験生の解答状況を調査する「短答データリサーチ」結果を元に、問題別の難易度や合格基準点に届く受験生と届かない受験生の違い、正解すべき問題、合否を分けそうな問題などの情報を浮き彫りにし、短答式試験を突破するために必要な「本質的要素」に迫ります。

※短答式試験難易度徹底分析会で使用するデータリサーチの結果は、あくまでもTAC独自の分析によるものであり、短答式試験の合否とは関係ありません。

実施概要

■日時：5/20(水) 19:30～20:30 （※セミナー30分前後＋質疑応答）

■開催方法：オンライン（Zoom）

■参加費：無料

■対象：令和８年度 短答式試験受験者 短答式試験免除者

※どなたでもご参加いただけます。

■予約方法：下記TACホームページよりお申込みください

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_gd_gd.html?utm_source=newsletter&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260515(https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_gd_gd.html?utm_source=newsletter&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260515)

担当講師

松宮一也講師（TAC弁理士講座専任講師）

■弁理士とは？

弁理士は、特許法等を代表とする「知的財産法」を取り扱う法律家です。

「知的財産法」の対象は、知的財産などから生み出されるアイデア等であり、取扱いには高度な専門性が求められます。また、産業財産権（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）の取得や紛争解決は、高度な技術的、法律的、実務的知識を必要とします。

弁理士は、産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決をスムーズに行うことができる、唯一の国家資格者です。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benri_sk_info.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/