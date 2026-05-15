ノジマ公式キャラ×池袋のシンボル“ふくろう”がコラボ！池袋東武店限定で夏に嬉しい「オリジナルタオル」を進呈

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ(代表執行役社長・野島廣司)では、店舗が独自に考案した様々なイベントを開催しております。

2026年5月16日（土）より、ノジマ池袋東武店にて池袋のシンボル“ふくろう”とノジマの公式キャラの“コンさる”がコラボした「オリジナルタオル」をプレゼントするキャンペーンを開始します。店舗スタッフの「池袋を盛り上げたい」という熱意から生まれたコラボとなっており、第1弾でのトートバッグが即予定枚数に達した反響を受け、第2弾では猛暑が予想される今年の夏にぴったりなタオルをご用意しました。ぜひ、ノジマ池袋東武店にお越しください。

■ キャンペーン概要

・開始日：2026年5月16日（土）～ ※なくなり次第終了

・対象店舗：ノジマ 池袋東武店（https://www.nojima.co.jp/shop/tokyo/ikebukurotobu/）

・条件：期間中、税込10,000円以上お買い上げのお客様（ノジマモバイル会員様限定）

・特典：池袋限定「ふくろう×コンさる君」オリジナルタオルをプレゼント