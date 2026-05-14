～小さな企業が生き残る～ 新市場にアクセスする商品開発実践プログラム「Session信州2026」キックオフセミナー開催

信濃毎日新聞株式会社

新商品や自社ブランドの開発、新しい観点で事業転換が必要だと感じているけれど、何からスタートしたらよいかわからない。新商品を作ってみたけれど、売れない、売り方がわからない――。

そんな事業の方必見のセミナー＆講座「Session信州」を開催します。講師は全国各地の地場産業との商品開発プロジェクトに携わり、テレビ東京系列『カンブリア宮殿』や『ガイアの夜明け』など様々なメディアからも注目されるセメントプロデュースデザイン代表取締役/クリエイティブディレクターの金谷勉氏。日本各地の中小企業の事業者の方々と取り組んでいる商品開発のステップや具体的な事例を交えつつお話しいただきます。

【期日】 2026年6月12日（金）

【会場】 信毎メディアガーデン 1階ホール（松本市中央2-20-2）※オンラインでのライブ配信も予定

【対象】 新商品の開発を検討している中小規模の事業者様（長野県内）

【プログラム】

１３：３０ 開場

１４：００～１６：３０ キックオフセミナー「新市場にアクセスする商品開発」

講師： 金谷 勉 氏（有限会社セメントプロデュースデザイン 代表取締役社長／クリエイティブディレクター）

【キックオフセミナーセミナー申し込み】※参加費無料 定員１００名 締切６月９日（火）

こちらのＵＲＬよりお申し込みください https://forms.office.com/r/H8vBNDa6U6

6.12キックオフセミナー＆マルシェ（信毎メディアガーデン）の詳細商品開発実践プログラムの詳細プロモーション・販路開拓の支援がついた商品開発実践プログラム

「キックオフセミナー」後にエントリー制で全５回の講座をご用意しています。自社独自の資源や強み、競合の取り組みなど、徹底した分析を行った上で、商品イメージ、方向性の検討などの実践プログラムを経て商品企画開発に取り組んでいただきます。事業規模や実力に応じて、販路や販売方法、つくれるもの、つくりたいもの、つくるべきものを検討し、参加事業者自身で商品企画を完成させていただきます。

当事業を経て開発された商品については、信濃毎日新聞社イベントや信毎メディアガーデン（松本市）でのポップアップ販売、新聞広告掲載などプロモーション活動への支援、商談会や展示会への出展支援、販路開拓支援など商品に応じた各種サポートを実施。単なる座学では終わらせず、『カタチ』にし、『伝える』ところまでを支援します。

Session信州とは？

県内ものづくり中小企業の新たな事業の柱となる自社製品開発・販路開拓を支援する中小事業主向け商品開発プログラムです。昨年まで長野県が主催しておりましたが、本年から信濃毎日新聞社が主催を引き継ぎ開催します。講師は引き続き、テレビ東京系列『カンブリア宮殿』『ガイアの夜明け』でも取り上げられ、京都精華大や近畿大学でも講師を務めるセメントプロデュースデザイン代表の金谷勉氏に依頼。信毎の報道や宣伝力、自社施設を活用し、さらに進化した講座として、県内事業者の新商品開発やブランド力向上に寄与することを目的としています。県内企業の新商品・新規事業開発を実践型で支援する講座を年5回程度開催し、商品完成後の販路支援までを伴走します。

同日開催：Session信州マルシェ2026 in 信毎メディアガーデン（13:30～17:00）

Session信州を卒業した事業者をはじめ、県内の事業者たちが自社の素材と技を磨き上げて生み出した「新商品」を紹介します。つくり手の熱い想いと一緒に、驚きと発見をお届けします。

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【主催】 信濃毎日新聞社（事務局：ビジネス開発局）

【監修】 有限会社セメントプロデュースデザイン

【共催】 塩尻商工会議所・松本商工会議所・大町商工会議所・諏訪商工会議所

【協力】 長野県

【後援】 一般社団法人長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、

一般社団法人長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会

【対象】 新商品の開発を検討している中小規模の事業者（長野県内）

【費用】 ・キックオフセミナー：無料（定員100名）

・実践プログラム：分析フェーズ５万円(税別)、企画フェーズ20万円（税別）

※詳細は添付画像をご確認ください

【お問い合わせ】

信濃毎日新聞社 ビジネス開発局

電話：026-236-3339 Email：newbiz@shinmai.co.jp