株式会社be the actressの女性ショートドラマ制作チーム「ドラマクラフト」は、新たな挑戦として長尺のYouTubeドラマ『関西姉妹、起業する！』の制作を発表いたします。 本作は、人生に行き詰まった36歳の姉・かぐらと、海外放浪から残金3,500円で帰国した24歳の妹・ゆうかが、ひょんなことから姉妹で起業に挑戦していく、関西発の痛快起業エンターテインメントです。 テーマは「おもろくお金の知識が学べる」です。 起業、働き方、収入、資金繰り、補助金・助成金、税金、投資、ライフプランなど、少し難しく感じられがちな“お金の知識”を、ドラマ仕立てで楽しく、わかりやすく届けていきます。

『関西姉妹、起業する！』見どころ

『関西姉妹、起業する！』は、単なる起業ドラマではありません。 姉妹のテンポの良い掛け合い、関西らしい笑い、派手でポップな世界観を通じて、視聴者が自然とお金やビジネスの知識に触れられる作品です。 物語の中では、起業のリアルな悩みや失敗も描きながら、 「お金のことを知らないまま働き続ける不安」 「自分らしい働き方を選ぶ勇気」 「小さくてもビジネスを始める面白さ」 「AI時代、どう生きていくのか？」 を、エンタメとして発信していきます。 難しい知識を講義形式で伝えるのではなく、キャラクターの失敗や成長を通じて、視聴者が“自分ごと”として学べる構成を目指します。

物語のはじまり

舞台は大阪・道頓堀。 海外セレブ気取りの服装に、晴れていないのにサングラス。 スーツケースを引きずりながら大阪に帰ってきた妹・ゆうか。 「I'm home！大阪っ Ah～蒸し暑い」 しかし、画面下に表示される残金は、まさかの3,500円。 海外での生活も恋も失い、行くあてもないゆうかは、姉・かぐらに助けを求めることに。 一方その頃、姉のかぐらは、長年勤めた会社で心が折れかけていた。 大手企業に14年勤続。真面目に働き、そつなく仕事をこなしてきたはずなのに、将来への不安、職場での孤独、結婚もキャリアも自分の本音がわからない焦りに押しつぶされそうになっている。 そんな姉の家に、突然転がり込んできた妹。 楽観的で破天荒な妹と、慎重で現実的すぎる姉。 正反対の2人は、ぶつかり合いながらも、やがて“姉妹で起業する”という選択肢にたどり着きます。

登場人物

ゆうか／妹・24歳 演：姫野 由芙加

派手な金髪ギャルで、明るくおしゃべり。 一見ノリだけで生きているように見えるが、実は帰国子女で英語が堪能、地頭もよく、本質を見抜く力がある。 就職せず海外を放浪していたものの、資金が尽きて帰国。 姉の家に転がり込む。超楽観的に見えるが、その明るさの裏には「嫌われたくない」という繊細さも抱えている。 性格タイプは、ENTP／討論者。 思いつきと勢いで周囲を巻き込む、物語のトラブルメーカー兼突破口。

かぐら／姉・36歳 演：kagura

大手企業に新卒から14年勤続する、超真面目な会社員。 仕事は人並み以上にこなすが、これといって夢ややりたいことがなく、将来への漠然とした不安を抱えている。 結婚願望も強くない。けれど、結婚して復帰してくる同僚たちを見て、なぜか焦ってしまう。 そんな中、職場で上司が自分の陰口を言っているのを聞いてしまい、心が折れる。 妹の勢いに巻き込まれ、半ばキレながら退職届を提出。 しかし、転職活動は思うように進まず、人生の再設計を迫られていく。 性格タイプは、INTJ／建築家。 冷静に考えすぎて動けない姉が、妹と出会い直すことで、自分の人生を組み立て直していく。

制作の背景

AIの進化により、私たちの働き方は大きな転換期を迎えています。 「今の仕事はこの先も続くのか」「自分の収入をどう守り、どう増やしていくのか」といった不安は、世代や性別を問わず多くの人にとって身近なテーマになっています。

一方で、日本ではお金やビジネスについて学ぶ機会がまだ十分とは言えません。税金、社会保険、資産形成など、人生に直結する知識でありながら、難しそう、怖い、自分には関係ないと感じている人も少なくありません。 特に女性にとって、収入やキャリアの不安は、結婚・出産・働き方の選択にも大きく関わります。 経済的な不安から、将来の選択肢を狭めてしまうこともあります。 また、女性が自分でビジネスを始めたり、収入をつくったりすることに対して、まだ心理的なハードルがあるのも現状です。

『関西姉妹、起業する！』は、こうした社会課題を、重く伝えるのではなく、笑いながら見られるYouTubeドラマとして表現します。 夢ナシ、男ナシ、36歳独身の姉。 ドバイで彼氏に捨てられ、残金わずかで帰国した貧乏令和ギャルの妹。 正反対の姉妹がぶつかり合いながら、起業とお金の知識を学び、自分たちらしい人生を切り開いていく姿を描きます。 本作を通じて、お金の知識をもっと身近に、もっと楽しく。 視聴者が「自分も学んでみよう」「何か始めてみよう」と思えるきっかけを届けていきます。

YouTubeドラマスポンサー様 募集中

本作では、作品の世界観に共感し、共に盛り上げてくださる企業・団体・サービスのスポンサーを募集しています。 YouTubeドラマ内での商品・サービス露出、オリジナルCM制作、切り抜き動画の納品、SNSでのタグ付け・メンション、共同投稿など、目的やご予算に応じた複数のプランをご用意しています。

スポンサープラン別 活用イメージ

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VIPプラン

ドラマのストーリー内に商品・サービスを自然に組み込み、視聴者に違和感なく認知してもらえるプランです。 さらに、ドラマと同じキャストによるオリジナルCMを1本制作。広告素材としての二次利用も可能なため、SNS広告や自社サイト、営業資料など幅広く活用いただけます。

スタンダードプラン

ドラマの一部に商品・サービス名や特徴をセリフとして登場させるプランです。 御社専用の切り抜き動画も納品されるため、SNSでの発信や営業活動にも活用しやすい内容です。

ミニマムプラン

ドラマ内のどこかに商品・サービスを登場させる、気軽に参加しやすいプランです。 登場箇所の切り抜き動画も納品されるため、まずは認知拡大を目的に参加したい企業様におすすめです。

作品概要

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作品名：関西姉妹、起業する！ ジャンル：YouTubeドラマ／コメディ／起業エンターテインメント 配信媒体：YouTube テーマ：おもろくお金の知識が学べる 脚本：kagura 出演：姫野 由芙加、kagura 舞台：大阪・関西エリア 制作：株式会社be the actress ドラマクラフト 公開時期：2027年

https://drama-craft.com/ https://betheactress.com/