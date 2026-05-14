Plug and Play Japan、日本板硝子とパートナーシップを締結

Plug and Play Japan株式会社

Plug and Play Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ヴィンセント・フィリップ、以下 Plug and Play Japan）は、日本板硝子株式会社（本社：東京都港区、代表執行役社長兼CEO 細沼宗浩、以下 日本板硝子）と、Deeptech領域における新規事業創出推進を目的としたパートナーシップを締結したことをお知らせします。

背景

日本板硝子のクリエイティブ・テクノロジー事業部門は、高機能ガラス材料および加工技術を中心とした事業を展開し、NSGグループの成長戦略を支える中核組織として、地域および市場ニーズに即した新規ビジネスの開発を推進しています。

これまで、高付加価値ガラス材料やデバイスの研究・開発・製造を通じて、さまざまな産業分野において、ガラス素材ならではの新たな価値を提供してきました。

一方で、先行きが不透明で変化の激しい時代において、競争力を維持し持続的な成長を実現するためには、従来の自社技術の活用にとどまらず、外部の多様な知見や先端技術を積極的かつ迅速に取り入れ、市場環境の変化に柔軟に対応していくことが不可欠となっています。

今回のパートナーシップ締結により、Plug and Play Japanが有するディープテック領域における豊富なオープンイノベーション支援の知見とネットワークを活用し、技術革新のさらなる加速と新たなビジネスモデルの創出を目指します。

これにより、多様化・複雑化する事業環境の中において、新たな市場機会の創出と事業ポートフォリオの強化を図ってまいります。

目指す取り組み

本パートナーシップでは、1年間の新規事業創出プログラムを通じて、以下の取り組みを推進します。

- 新規事業創出に向けた戦略設計および実行支援- 外部有識者（大学・専門家等）との連携支援- 顧客候補および投資家ネットワークの提供- スタートアップとの連携機会創出

Plug and Play Japanからのコメント

・Manager, Deeptech 是洞 晴之

本パートナーシップは、日本板硝子が有する高機能ガラス材料および加工技術と、外部の先端技術や人材を掛け合わせることで、新たな事業創出を加速させる重要な取り組みだと考えています。特にDeeptech領域においては、優れた研究開発成果をいかに事業化し、市場へと接続するかが大きな課題となります。本プログラムでは、Plug and Playのネットワークを活用し、戦略設計から人材、パートナー連携までを一気通貫で支援することで、技術の社会実装とスケールを後押ししていきます。また、先端材料分野における新たな取り組みについても、将来的な事業化を見据えた検討を進めてまいります。今後も多様なプレイヤーとの共創を通じ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

Plug and Play Deeptechプログラムについて

Plug and Play Japan Deeptechプログラムは、科学・工学をベースとした革新的技術であるDeeptechにより、脱炭素やサステナビリティ等の社会課題解決を目指しています。従来型のスタートアップと比較して、Deeptechでは素材・デバイス等のハードウェアなど、最終消費者から遡った川上寄りのスタートアップが多いことも特徴です。Deeptechプログラムではそれらの社会実装を実現するため、幅広い産業とのバリューチェーン連携を促進しています。

Plug and Play Japanについて

Plug and Playは、スタートアップ・大企業・投資家・アカデミア・官公庁/自治体をつなぐ世界最大級のイノベーション・プラットフォームです。シリコンバレーに本社を構え、東京・京都・大阪を含む世界60拠点以上に展開しています。

私たちはグローバル550社以上の大企業パートナーや官公庁/自治体に向けて、スタートアップ探索からトレンド調査、イノベーション戦略、事業化支援に至るまで、あらゆるステージにおける伴走支援を提供しています。またスタートアップ向けのアクセラレータープログラムとベンチャーキャピタル機能を活用し、さまざまな領域/業界のイノベーションの加速や、年間250社を超える世界のスタートアップへの投資を行っています。

日本板硝子株式会社 会社概要

NSGグループは、建築および自動車用ガラスとクリエイティブ・テクノロジー分野で事業を展開する世界最大のガラスメーカーのひとつです。

名称：日本板硝子株式会社

所在地：〒108-6321 東京都港区三田3丁目5番27号 住友不動産東京三田サウスタワー

代表者：代表執行役社長兼CEO 細沼宗浩

URL：https://www.nsg.co.jp

設立年：1918年

Plug and Play Japan会社概要

名称：Plug and Play Japan株式会社

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目１０－８ 渋谷道玄坂東急ビル1F

代表者：代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

URL：http://japan.plugandplaytechcenter.com/

設立年月日：2017年7月14日