【導入事例】株式会社北川鉄工所がIR資料作成支援「LEAD」を導入。プロのデザイン提案で「より伝わる資料」へ刷新し、担当者の心理的負担を軽減

株式会社ストリームライン

株式会社ストリームライン（本社：東京都品川区、代表取締役：梶山 洋二）は、株式会社北川鉄工所にIR資料作成支援サービス「LEAD」を導入いただいた事例を公開しました。

本導入により、個人投資家向け説明会資料を刷新。デザインの質の向上を実現するとともに、資料作成にかかっていた担当者の心理的負担を大幅に軽減することに成功しました。

資料作成の外注に至った背景と導入の決め手

株式会社北川鉄工所では、個人投資家様向けの会社説明会を初めて開催するにあたり、自社の魅力をよりアピールしたいという課題がありました。また、通常業務と並行して専門的な資料を内製することが、担当者にとって大きな心理的・工数的な負担となっていました。

解決策として専門性を有する外部パートナーへの委託を検討する中で、IR資料作成支援サービス「LEAD」の豊富な実績と質の高いデザインサンプルを確認したことが、今回の導入の決め手となりました。

「LEAD」を導入した効果

資料デザイン（Before)

資料デザイン（After)

- 資料作成における心理的負担の大幅な軽減構成からデザインまでをプロフェッショナルに任せられる体制が整ったことで、担当者の物理的な作業工数や心理的な負担が軽減されました。- 希望のイメージを具現化した高品質なデザインコーポレートカラーの青を活かした「親しみやすく爽やかなイメージ」という要望を、プロの視点で美しくデザインされました。- 正しい情報を伝えるだけで完成する的確なアウトプット構成担当者やデザイナーに正しい情報を伝えるだけで的確にアウトプットされたため、安心して依頼できました。

公式サイトでは、インタビュー全文に加え、実際に作成した資料のデザイン（Before/After）をさらに多数公開しています。

URL： https://www.virtual-planner.com/case/19853/

IR資料作成支援サービス「LEAD」への評価

インタビュー全文と制作スライドを見える :https://www.virtual-planner.com/case/19853/

表面的な作業にとどまらない、本質的な理解に基づく伴走姿勢に対して高い評価をいただきました。

- 1回の打合せだけで初校からほぼ完成形のデザインを提案- 内容理解度が高く、説明しづらいスライドも的確な配色・見せ方で工夫- 希望納期に合わせたスケジューリングで安心できるプロジェクト管理

【ご担当者様のコメント】

特筆すべきは、1回の打合せだけでほぼ完成形に近いところまで仕上げていただいた点です。

方向性を丁寧にすり合わせ、初校から質の高いデザインを提案いただきました。説明しづらいスライドも、打合せで説明した内容を元に、ポイントを押さえた配色・見せ方を工夫いただきました。内容面の理解度が高い点もプロならではと感じました。

また、原稿準備に時間がかかってしまいましたが、希望納期に合わせてスケジューリングいただき、プロジェクト管理の面でも安心して依頼できました。

IR資料作成支援サービス「LEAD」とは

「LEAD」は、決算説明会資料や中期経営計画書、事業計画及び成長可能性に関する事項などの投資家向けIR資料作成を総合的に支援するサービスです。 ITから各種メーカー企業様まで、多様な業種のIR資料作成の実績がございます。

IR資料作成に関するご相談は、ウェブサイトよりお気軽にお問い合わせください。

サービスサイト：https://www.virtual-planner.com/ir/

株式会社ストリームラインについて

株式会社ストリームラインは「コミュニケーションの合理化で、ビジネスを進化させる」という理念を掲げ、2016年に資料作成代行サービス「バーチャルプランナー」、2021年にはIR資料に特化した作成支援サービス「LEAD」の提供をそれぞれスタートしました。

創業からパワーポイント資料の作成サービスに特化し、10年間で累計支援社数1,100社を突破。さまざまな業界からご依頼をいただいており、資料作成部数も3,000部以上にのぼります。

また上場企業様との取引数も既に250社を超えており、確かな信頼と多数の実績があるサービスを提供しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17788/table/85_1_25b1e8785a8085da168f919d3ccdc016.jpg?v=202605141251 ]