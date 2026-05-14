たっぷりチョコながら後味さっぱりの夏仕立て「板チョコアイス＜夏限定＞」を今年も期間限定発売！夏の”涼”を感じる駅広告を６月から展開　Amazonギフトカードが当たるXキャンペーンも開催

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長COO・森 信也）は、パキッとした食感の分厚いチョコと、すっきりとした味わいのバニラアイスの組合せで、たっぷりのチョコを思いっきり味わうことができる板チョコ型のアイス「板チョコアイス」から、毎年好評をいただいている夏限定品質を5月下旬より期間限定で発売します。

夏限定品質は、暑い夏でもたっぷりのチョコをおいしく食べていただくため、チョコと油脂それぞれの配合比率を変更し、バニラアイスの甘さを軽減することで、後味をさっぱりさせています。

４年目の発売となる今年は、暑い季節に「板チョコアイス＜夏限定＞」を食べたくなるようなポスターを制作し、気温が高くなる６月下旬より、駅の空調機やホームの待合室など、デザインにぴったりな夏の“涼”を感じる場所で掲出いたします。合わせて、６月22日よりWEB動画の公開や、Xキャンペーンの実施も予定しております。

夏限定品質のアイスでアイス市場を盛り上げるとともに、「板チョコアイス＜夏限定＞」の気持ちが表現された涼やかなデザインで、お客様に“涼”と笑顔をお届けしてまいります。

■商品特長

・パキッとした食感となめらかなくちどけが楽しめます。

・ほどよい甘さのさっぱりバニラアイスがチョコを引き立てます。

・見た目は、まるでお菓子の板チョコです。

・通常の品質より、後味がさっぱりしています。

空調機広告待合室広告

※イメージです

■交通広告概要

〇掲出場所：

１.恵比寿駅 ホーム上空調機広告

掲出期間︓2026 年 ６ 月 22 日（月）～2026 年 ６ 月 28 日（日）

２.東京都内３駅 ホーム上待合室広告

掲出期間︓2026 年 ６ 月 22 日（月）～2026 年 7 月 21 日（火）

※掲出場所により掲出デザインパターンが異なります。

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

■ポスターデザイン（全８種）

■WEBCM

WEBCMを森永製菓公式YouTubeアカウントにて6/22（月）より公開いたします。本動画は、「板チョコアイス＜夏限定＞」の気持ちを、夏らしい涼やかな映像で表現したムービーになっています。

■Xキャンペーン

Amazonギフトカードが当たるXフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

〇応募期間

１.2026年6月22日(月)～2026年6月28日(日) 23:59 まで

２.2026年6月29日(月)～2026年7月5日(日) 23:59 まで

３.2026年7月6日(月)～2026年7月12日(日) 23:59 まで

４.2026年7月13日(月)～2026年7月19日(日) 23:59 まで

〇応募方法

(1) 森永製菓アイス公式 X アカウント（@MorinagaIce）をフォロー

森永製菓アイス公式 X アカウント URL：https://x.com/MorinagaIce

(2) 対象投稿をリポストして応募完了

指定ハッシュタグと商品への感想をつけてリプライをすると当選確率が２倍に。

〇賞品

各回11名様 (Amazonギフトカード1万円分×1名様、1,000円分×10名)

■板チョコアイス おいしさのひみつ

１.パキッとなめらかな食感

心地よいパキッと食感と、口に入れた瞬間のすっとなめらかな口どけは、チョコが溶ける温度にこだわっているからです。森永製菓のこだわりの配合により、相反する二つの食感を楽しめます。

２.カカオの豊かな風味

チョコは、数種類をブレンド。そのうちの１つにカカオの風味豊かなベルギー産チョコレート※を使用しており、本格的なチョコの味わいを楽しむことができます。※製品中２％使用。

３.すっきりなめらかなバニラアイス

たっぷりのチョコをおいしく食べるために開発されたバニラアイス。チョコを引きたてる程よい甘さと絶妙なミルク感。アイスの中の氷の大きさをコントロールすることで実現した、なめらかな食感。チョコとのバランスを考え抜いたバニラアイスです。

左が菓子用チョコ、右がアイス用チョコ。温度で溶け方が異なる