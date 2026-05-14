「ひと手間かけた上質なうまさ」をお届けする「麒麟特製」から「麒麟特製 メロンソーダサワー（期間限定）」再発売！

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、“麒麟が上質に仕立てた、これしかないうまさの特製サワー”をコンセプトにした「麒麟特製」ブランドから「麒麟特製 メロンソーダサワー（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を6月16日（火）より全国発売します。

近年RTD※1市場は、中長期的に伸長傾向にあり、注目が集まっています。また、RTDに対して「品質感」「本格感」というニーズが、お客様の中にあることが分かっています※2。「麒麟特製」は、素材や製法にこだわり、丁寧に仕立てた「上質なうまさ」をお届けしてきました。ブランドの独自価値である「品質感」がありながら、飲みごたえのある味わいが好評をいただいています。

※1 Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料

※2 キリンビール調べ

「麒麟特製 メロンソーダサワー（期間限定）」は、2025年に発売し、メロンソーダのほどよい甘さがありながら「麒麟特製」らしい飲みごたえのある味わいが支持をいただき、同年に発売した「麒麟特製」限定品の中で最も高い販売数量となりました。こうした評価を背景に、2026年も再発売を決定しました。

「麒麟特製」ブランドは、「麒麟が丁寧に仕立てた上質な特製サワーで、お客様の今日を満たす」ことを目指しています。初夏の気持ちを捉える、限定商品を発売することで、お客様に“今しか飲めない特別感”を提供し、既存のお客様はもちろん、これまで「麒麟特製」を飲んだことのない方にも「上質なうまさ」をお届けし、飲用機会の拡大を図ります。

●商品詳細

・上質で複層的なメロンソーダの風味と、心地よい炭酸感が楽しめる飲み飽きないうまさの

特製サワーです。(無果汁)

・キリンの独自技術である「コーヒーチェリー※3由来の発酵香料素材」を使用することで、

飲みごたえのある味わいを実現しました。

※3 コーヒーノキに実る赤い実で、種子がコーヒーの原料となる

●パッケージについて

丁寧に仕立てた上質さをまといながら、初夏の気持ちを捉える季節感・特別感と、メロンソーダの味わいへの期待が感じられるデザインに仕上げました。

■コーヒーチェリー由来の発酵香料素材について

キリンホールディングス株式会社の飲料未来研究所が開発したコーヒーチェリーを搾汁後、濃縮したエキスを乳酸菌と酵母で発酵させた素材です。RTD商品を用いた嗜好調査※4の結果、「全体的な嗜好度」、「満足感」、「爽快感」、「上質感」の向上が確認され、飲用満足度を高める可能性が示唆されています。これまでは廃棄するしかなかったコーヒーチェリーを価値ある素材として活用することで、コーヒー農園の収入向上による持続性や、廃棄物削減による環境負荷の軽減に寄与していきます。

※4 2024年6月実施 n=90,35~59歳の男女

開発への思いをnoteで公開中：https://note-kirinbrewery.kirin.co.jp/n/n038ee61f11eb

本技術に関するリリースはこちら：https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2025/1029_01.html

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

-記-

- 商品名 「麒麟特製 メロンソーダサワー（期間限定）」- 発売日 2026年6月16日（火）- 発売地域 全国- 容量・容器 350ml・缶、500ml・缶- 価格 オープン価格- アルコール分 6％- 純アルコール量 350ml缶：16.8g、500ml缶：24g- 製造工場 キリンビール 仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場/キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）