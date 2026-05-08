eスポーツ体験会Ｖ in よこすかカレーフェスティバル2026 開催決定！～メタバース体験会も同時開催！～

横須賀市

このたび、Yokosuka e-Sports Projectの一環として、5月16日(土曜日)・17日(日曜日)に「eスポーツ体験会V in よこすかカレーフェスティバル2026」を開催します。

『ストリートファイター6』の初心者向け体験コーナーに加え、2日目にはゲストをお招きした対戦コーナーおよびミニトーナメントを実施します。株式会社カプコン様のご協力により、豪華景品もご用意しておりますので、ぜひご参加ください。

さらに今年は、メタバース体験会も同時開催します。

1.イベント概要

(1) 日時

令和8年5月16日（土曜日）11時00分～15時00分

令和8年5月17日（日曜日）11時00分～16時00分

※17日（日曜日）のみ、よこすかカレーフェスティバル2026が中止となった場合も開催します。

(2) 会場

コースカベイサイドストアーズ 3F ノジマ前イベントスペース（神奈川県横須賀市本町2丁目1-12）

(3) 企画概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/576_1_20c15101a96dfc80544f7a0a838fa86d.jpg?v=202605080751 ]

(4) ゲストについて（17日（日曜日）出演）

- 対戦コーナーゲスト：倉持 由香さん

グラビアアイドル、タレントとして活躍中。“育成型”女子eスポーツチーム「G-STAR Gaming」のプロデューサーを務める。

夫はプロ格闘ゲーマーの「ふ～ど」で、5歳男児の母でもある。

使用キャラ：リリー

最高ランク：アルティメットマスター（現在ランク：グランドマスター）

公式X https://x.com/yukakuramoti

＜挑戦者へのコメント＞

今年もよこすかカレーフェスティバルにお呼びいただき嬉しいです！

スト6はワンボタンで必殺技が出せるモードもあるので、初心者の方もぜひぜひお気軽に対戦にいらしてくださいね！

- ミニトーナメント実況：ハマシカ

eスポーツプレイヤー／実況者

横須賀いちの「ケン」使いとも噂される実力者であり、プレイヤーとしての鋭い視点を武器にした実況スタイルで、主に『ストリートファイター6』のコミュニティ大会で活躍中。

群馬県主催の「全日本eスポーツ実況王決定戦」決勝進出をはじめ、「東京ゲームショウ」内企業ブースのイベントMCなど、キャスターとしても活躍の幅を広げている横須賀発のマルチプレイヤー。

使用キャラ：ケン ランク：レジェンド

(5)注意事項（全コーナー共通）

・見学のみの場合は、整理券は不要です。

・試遊台はすべてsteam版（ゲーミングPC）です。

・コントローラーは、ゲームパッドを用意しています。

・持ち込みコントローラーの使用が可能です。ただし、正常に作動しない可能性がございます。

・キャラクターパスはYear1～3ともにアルティメットパスを反映済みです。

2.『ストリートファイター6』について

『ストリートファイター6』とは、株式会社カプコンが開発する35年以上の歴史を誇る「ストリートファイター」シリーズの最新作であり、革新的なゲームプレイ機能や、あらゆる面でさらに進化したビジュアルが搭載されている対戦型格闘ゲームです。

3.メタバースヨコスカについて

令和5年10月より運用を開始している横須賀市によるメタバースを活用した、都市魅力の発信や観光PRを目的とするプロジェクト。

現在はメタバースプラットフォーム「VRChat」において2つのワールドを運営。

また、BOOTHや公式サイトでスカジャンをはじめとするご当地アイテムの3Dデータを無償で提供し、多くのユーザーにご愛用いただいています。

公式サイト：https://metaverse-yokosuka.com/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/metasuka_vr

BOOTH：https://metasukavr.booth.pm

4.過去のeスポーツ体験会の様子

・第1回（よこすかカレーフェスティバル2024）

https://www.cocoyoko.net/e-sports/tournament/20240518.html

・第2回（よこすか開国花火大会2024）

https://x.com/yokosukaesports/status/1842859639509291094

・第3回（よこすかカレーフェスティバル2025）

https://x.com/yokosukaesports/status/1924025718327107830

・第4回（よこすか開国花火大会2025）

https://x.com/yokosukaesports/status/1974768815750980063?s=20222222223

5.主催

横須賀集客促進・魅力発信実行委員会（事務局：横須賀市観光課）

公式サイト https://www.cocoyoko.net/e-sports/

公式X @yokosukaesports https://twitter.com/yokosukaesports

6.協力

株式会社カプコン、コースカベイサイドストアーズ、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

7. Yokosuka e-Sports Project 取材可能な学校・職員について

（１）取材について

以下のとおり市内の高校や市職員への取材もお受けします。普段の活動や熱い想いを語らせていただきます。

１.横須賀市内の高校ｅスポーツ導入校（順不同）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/576_2_38e5d9764e3360e2ede20c5377bb15a7.jpg?v=202605080751 ]

市内14校のうち、10校がｅスポーツを導入しています！

※横須賀市では、eスポーツ部設立支援として、横須賀市内の高等学校等で、希望のあった高等学校にハイスペックPCを無償貸出しています。

今後も部活動の活動内容をバックアップしていく予定です。

２.横須賀市ｅスポーツ担当職員（横須賀市文化スポーツ観光部観光課）

文化スポーツ観光部観光課 主査 関山 篤

平成23 年度（2011年度）入庁。土木総務課・スポーツ振興課を経て、現在は観光課でeスポーツやメタバース、サブカルコラボの統括を担当。

趣味はスポーツ観戦（サッカー・大相撲）と旅行（最近は韓国にハマる）。

eスポーツのオフライン大会での盛り上がりや、メタバースのコミュニティの盛り上がり・観光PRの力など、初心者ながらに肌で感じてきたことを胸に業務に邁進中。フットワークが武器なので、どこにでも行きます！

座右の銘：「やらぬ後悔よりやる後悔」 好きなタイトル：VALORANT/原神

好きなキャラクター：レイズ・キルジョイ（VALORANT）/九条沙羅（原神）

文化スポーツ観光部観光課 担当 笹島 彩未

平成30年度（2018年度）入庁。前所属では、地区観光協会で花火大会の運営を経験。ゲーム・マンガ好きの両親の影響により、サブカルチャーへの興味関心は抜群！好きなキャラクターの傾向が分かりやすく、『VALORANT』ではヴァイス、『ストリートファイター6』ではA.K.I.がお気に入り。一度好きになったものにはとことん向き合うタイプで、その一途さと情熱を強みに、業務にも粘り強く取り組んでいる。

座右の銘：「清廉恪勤」 好きなゲーム実況者：ドコムス

好きなタイトル：ファイアーエムブレムif/ポケットモンスターBW/Fit Boxing

文化スポーツ観光部観光課 担当 坂巻 紀子

令和７年度（2025年度）入庁。eスポーツについてはまだまだ初心者だが、青春時代は初代プレイステーションと共に過ごし、『バイオハザード』や『ファイナルファンタジー7』を寝る間も惜しんで夢中になってプレイしていた根っからのゲーム好き。

民間企業で培った経験を活かしつつ、現在は３人の子どもの母として、保護者の視点を大切にしながら、eスポーツの楽しく健全な発展への貢献を目指している。

座右の銘：「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」

好きなタイトル：バイオハザードシリーズ/ファイナルファンタジー7

文化スポーツ観光部観光課 担当 福家 由香

令和8年度（2026年度）入庁。未だにスーパーファミコンで遊ぶコンシューマーゲーム好き。民間企業での経験からアニメ・ホビーなどのサブカルチャーを中心に嗜む多趣味な人間。全般eスポーツについては一から勉強中の身だが、高校生たちのプレイや活動を目の当たりにし、その熱さに感動。自らもプレイしてみたいと『VALORANT』を始めようとしている。

座右の銘：「温故知新」

好きなタイトル：ファイナルファンタジー9