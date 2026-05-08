～足利の織物文化を次世代へ～　栃木トヨタ足利店、大正・昭和を彩った「足利銘仙」の貴重な資料や織物道具の展示を開始

栃木トヨタ自動車株式会社

足利市で織物製造を手掛けるガチャマンラボ株式会社（本社：栃木県足利市、代表取締役：高橋 仁里、以下、ガチャマンラボ）と、栃木トヨタ自動車株式会社（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役社長：新井孝則、以下、栃木トヨタ） は、当地に受け継がれる織物文化を伝えることを目的として、栃木トヨタ足利店において「足利銘仙」に関する展示をスタートしました。店内には、大正から昭和にかけて一世を風靡した「足利銘仙」の色鮮やかなデザイン原画や当時の美人画ポスター、貴重な織物道具などを展示し、ショールームを訪れるお客さまに地域の歴史と魅力を再発見していただく空間を提供しています。

2025年1月の栃木トヨタ足利店新築の際にはガチャマンラボが手掛けた足利銘仙をインテリアとして採用するなど、両社はこれまでも足利銘仙の保全・継承への取組みを共に行ってきました。今回はその取組みの一環であり、来店されたお客さまに地元・足利が誇る織物文化の歴史に触れていただくことで、地域への愛着を深めていただくことを目指しています。

ショールームの一角に施された大胆なディスプレイ

■ 展示・演出の主な見どころ

ガチャマンラボが所蔵・セレクトした、歴史的価値が高く、視覚的にも楽しめる品々を展示しています。

プロモーションに使われていたデザイン画や美人画は、華やかさと斬新さが目を引く足利銘仙の素材の要である絹糸の展示歴史を感じる貴重な織物道具。職人たちの手仕事の温もりが感じられる

【 大正・昭和を彩った「足利銘仙」のデザイン原画 】 斬新な色使いとモダンな柄で当時の女性たちを魅了した足利銘仙。そのクリエイティビティの源泉となる、美しい図案を展示します。

【 当時の息吹を伝える「美人画ポスター」 】 銘仙のプロモーションとして当時制作された、レトロで華やかな美人画ポスター。当時のファッションや時代の空気感を感じていただけます。

【 歴史を刻む「貴重な織物道具」 】 実際に足利や桐生地域の機屋（はたや）で使われていた道具類を展示。職人たちの手仕事の温もりと、織物の街・足利の産業の歴史を間近でご覧いただけます。

待ち時間の合間に気軽に展示品を見ることができる

■各社からのコメント

ガチャマンラボ株式会社 代表取締役 高橋 仁里

栃木トヨタ足利店さまという、地域の方々が集う素晴らしい空間で、私たちのルーツである足利銘仙の魅力を発信できることを嬉しく思います。色鮮やかな銘仙の原画や、有名画家による美人画を通じて、先人たちの豊かな感性に触れていただければ幸いです。

栃木トヨタ自動車株式会社 代表取締役社長 新井孝則

この度、ガチャマンラボ株式会社さまのお力添えにより、往時を偲ばせる素晴らしい展示が完成しました。本展示をご覧いただき、足利銘仙の素晴らしさや足利銘仙がもたらした当地の豊かな織物文化に思いを馳せるひと時をお過ごしいただければ幸いです。

■ 展示店舗情報

【 栃木トヨタ自動車株式会社 足利店 】

所在地：栃木県足利市山川町７５９-1

営業時間：9時30分～18時

定休日：月曜日（一部火曜日）

■ 会社概要

【 ガチャマンラボ株式会社 】

所在地：栃木県足利市山川町３０‐２ 代表者：代表取締役 高橋 仁里

事業内容：織物製造業 URL：https://gachamanlab.com/