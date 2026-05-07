【5月10日「コットンの日」開催】睡眠ブランド「nanadecor」が表参道で“眠りの種まき”イベントを開催。1粒の種から眠りを整える体感プログラム「Seed to Future 2026」始動。

～「眠りの種まき」で社会課題を自分事へ。深い眠りと本質を繋ぐ、新しいSDGsの形～

有限会社Juliette

オーガニックコットンブランド「nanadecor（ナナデェコール）」を運営する有限会社Juliette（代表取締役：神田恵実）は、都会の真ん中・表参道から島根県出雲の棚田へと繋がる、1年間の循環型体感プログラム「Seed to Future 2026」の会員募集を開始いたします。

nanadecor では2021年より島根県雲南市山王寺の棚田にてコットン栽培をスタート。棚田百景に選ばれた集落の過疎化に伴い、休耕地をコットンに転向。参加型のイベントで関係人口を増やしつつ、栽培したコットンでピュアジャパンメイドの製品を販売できるまでになリました。

2026年5月10日（日）の「コットンの日」に合わせ、表参道本店「サロン・ド・ナナデェコール」にて、循環プロジェクト「Seed to Future -眠りの種まき-」の体験イベントを開催。本プログラムは、単なる農業体験ではなく、一粒の種をまくことから「自分が深く眠り、本質的な種を芽吹かせる」という新しいライフスタイルと社会課題解決を繋ぐ試みです。

■ 表参道から出雲へ、手触り感のあるSDGs

■ ピュアジャパンメイドのコットンの生産の応援と原料へ還元

- 表参道から出雲へ、つながる循環： 5月10日に表参道で開催される「眠りの種まき」は畑のある日本棚田百景・島根県雲南市山王寺で継承している種を蒔きます。現在nanadecorでは本店・オンラインともにこの種を無料配布しています。 都会の日常から、日本最古のお宮が鎮座するルーツの場所での社会課題に参加できます。- 1年を通して社会課題を「体感」する： 気候変動、棚田の荒廃、製造業の衰退、児童労働、人権問題――。 種まき、収穫、製品化までコットン栽培のプロセスを並走することで、1年かけて自分事として学びます。- 「眠り」によって本質的な自分とつながる： 土の中で種が眠り芽吹くように、私たちが深く眠ることは、自分の中にある本質的な種を芽吹かせるための時間です。 自然のリズムを思い出すことで、忙しい日常や情報過多で疲れた自分自身を取り戻し、本当に大切なものは何か？を問い直すきっかけをつくる並走プログラムです。

皆さまからいただく1口 10,000円のサポート代（未来への種代）は、希少な「出雲コットン」の原綿代へと還元されます。

■会員さまの楽しみ方（眠りのサイクル）は、無理なく、ご自身の心地よいペースで関わっていただけます。

- 適正価格へのチャレンジ：高価になりがちなピュアジャパンメイドの製品を、継続可能な適正価格で届ける循環を目指します。- 会員特典としての還流： プログラムの証として、棚田で育ったコットンを使用した希少性の高い「アイマスク」をお届けします。

・植える： 5月の種まきイベント（表参道・奥出雲）で土に触れる

・見守る： メルマガや共有会（Zoom）でコットンの成長と地域の今を知る

・育てる： ご自宅で小さな一粒を愛でる（希望者に種を配布）

・受け取る： 届いたアイマスクで安らかな眠りへ

・収穫する： 11月の収穫イベントをともに祝う

■ その他の特典

・メインイベント（種まき・収穫）への優先参加権

・希少な「山王寺棚田米」の優先販売

・活動報告メルマガの配信

■ 2026年度 プログラム・スケジュール

5月10日（日）： 表参道フラッグシップ店での「眠りの種まき」イベント

5月23日（土）・24日（日）： 島根県雲南市山王寺・棚田での種まき

11月（予定）： 山王寺での収穫イベント

通年： オンライン共有会（Zoom）、自宅でのコットン栽培体験、活動報告メルマガ配信

【プログラムサポート概要】

会費： 1口 10,000円

募集期間： 2026年５月より随時

詳細・申込： nanadecor 公式オンラインショップ

https://www.nanadecor.com/view/item/000000002446

一粒の種がどのように糸になり、パジャマになるのか。その背景にある手間と時間を共有することで、単なる消費ではない、心を満たす睡眠のあり方を共に追求します。

今季は、希少な奥出雲産コットンを用いた「奥出雲コットンパジャマ（税込77,000円）」も完成しました。5月末までは、表参道本店およびオンラインショップにて種の無料配布も実施しており、自宅で収穫された綿花を回収し、将来の製品へと還元する独自の参加型循環システムも構築しています。

https://www.nanadecor.com/view/category/special_edition

■今後の展望：山王寺の棚田リトリートと次世代への教育

5月23日・24日には、島根県奥出雲・山王寺の棚田にて「眠りの種まき」を開催いたします。さらに今後は、地域の保育園などと連携し、子供たちが土に触れ命の循環を学ぶ「種まきプログラム」も順次始動いたします。nanadecorは、睡眠の質を追求するブランドとして、個人と社会の両面に「眠りの種」をまき続けてまいります。

【イベント概要】

イベント名： Seed to Future “眠りの種まき”イベント

https://myorganiclabo.love/events/6e4957802cd2

日時： 2026年5月10日（日）11:00~17:00（マーケットや糸つむぎの体験や実演）

場所： サロン・ド・ナナデェコール（東京都渋谷区神宮前4-22-11）

種まきキャンペーン： 本日～5月末日まで、本店およびオンラインショップにて奥出雲コットンの種を無料配布中。https://www.nanadecor.com/view/item/000000002088

■ nanadecor（ナナデェコール）について

2005年にディレクター神田恵実がスタートさせたオーガニックコットンブランド。「自分を慈しみ深く眠る」をコンセプトに、睡眠環境を整えるナイトウェアやインナーを展開。現在は島根県・奥出雲でのコットン栽培「Seed to Future」プロジェクトなど、生産背景の再生にも取り組んでいます。

【本件に関するお問い合わせ先】

有限会社Juliette（nanadecor）

事業内容：オーガニックコットンを使用したナイトウェア・下着・寝具などの企画・製造・販売

担当：大塚・松本

電話番号 03-6434-0965

メール：info@nanadecor.com

公式Webサイト：https://www.nanadecor.com/

本店：東京都渋谷区神宮前4-22-11 11:00-18:00無休