にじさんじから「にじポーズぬいvol.1＆おとなでにむ」グッズが登場！2026年5月5日(火・祝)18時から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじポーズぬいvol.1＆おとなでにむ」グッズを2026年5月5日(火・祝)18時から販売開始いたします。

2026年5月5日(火・祝)18時から「にじポーズぬいvol.1＆おとなでにむ」グッズの販売を開始！

にじさんじから「にじポーズぬいvol.1＆おとなでにむ」グッズの販売が決定！

グッズラインナップは、【にじポーズぬい】からアンジュ・カトリーナ、戌亥とこ、エクス・アルビオ、加賀美ハヤト、不破湊、リゼ・ヘルエスタ6名のポージングぬいぐるみ、【おとなでにむ】からお洋服セット、帽子、ぬいぐるみトートバッグの全4種類。

「にじポーズぬいvol.1＆おとなでにむ」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年5月5日(火・祝)18時から販売を開始いたします。

「にじポーズぬいvol.1＆おとなでにむ」グッズ紹介

■ポージングぬいぐるみ

・価格：各4,500円(税込)

・種類：全6種(各種ステッカー1枚入り)

・サイズ(約)：W93mm×H126mm以内

※ライバーによってサイズが異なります

・素材：ポリエステル、ナイロン

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■お洋服セット

・価格：各3,500円(税込)

・種類：全3種

・サイズ(約)：

・サロペット

シャツ：W70mm×H40mm

サロペット：W60mm×H53mm

リュック：W38mm×H40mm×D10mm

・ジャケット

ジャケット：W85mm×H40mm

ズボン：W60mm×H25mm

ボディバッグ：W45mm×H20mm

・ワンピース

シャツ：W75mm×H35mm

ジャンバースカート：W70mm×H55mm

ショルダーバッグ：W30mm×H20mm

・素材：

・サロペット

ポリエステル、ナイロン、合成樹脂、合成ゴム

・ジャケット

ポリエステル、綿、ナイロン、合成ゴム

・ワンピース

ポリエステル、ナイロン、合成樹脂、合成ゴム

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■帽子

・価格：各1,500円(税込)

・種類：全3種

・サイズ(約)：

・ベレー帽

W90mm×H60mm

・キャップ

W85mm×H60mm

・バケットハット

W110mm×H60mm



・素材：

・ベレー帽、バケットハット

綿

・キャップ

ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ぬいぐるみトートバッグ

・価格：3,300円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：

本体：W430mm×H300mm×D100mm

持ち手：幅30mm×長さ600mm

・素材：綿、PVC

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

販売概要

・販売開始日時：2026年5月5日(火・祝)18時～

・発送予定：2026年5月上旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_927

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#にじポーズぬい

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



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にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

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【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



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会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸