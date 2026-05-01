千葉県千葉市で、国内流通1％未満の希少な国産生ライチを生産する高級フルーツブランド「千の葉(せんのは)ライチ」(運営：株式会社フロッグキューブ)は、2026年シーズンの「ライチ収穫体験プラン」の予約受付を、5月1日(金)より公式ホームページおよび「じゃらん遊び・体験予約」にて開始いたします。

都心から最短60分という好立地にありながら、完熟ライチを自分の手で収穫できる本プランは、全国でも極めて早い時期の開催となります。今シーズンは「平日にも開催してほしい」という多くのお客様からのリクエストにお応えし、平日枠を大幅に拡充して皆様をお迎えいたします。





ライチ収穫体験イメージ





1. 国内流通わずか1％未満。「幻のフルーツ」を最高の鮮度で

現在、日本国内で流通しているライチの多くは海外からの冷凍輸入物です。国産の「生」ライチは極めて希少であり、特に収穫直後の鮮度が味を左右します。「千の葉ライチ」では、枝から離れた瞬間から失われていく芳醇な香りと溢れ出す果汁をそのまま味わっていただくため、お客様自身で収穫する体験スタイルにこだわっています。





ハサミを使います





2. 独自の「根域制限栽培」が生む、糖度18度超えの感動

当圃場では、独自の「根域制限栽培」により、樹のストレスを緻密にコントロールすることで、一粒40gを超える大玉と、平均糖度18度を超える甘さを実現しました。中でも高級品種「玉荷包(ぎょっかほう)」は、果皮に緑が混じる瞬間の絶妙な完熟タイミングで収穫いただけます。





玉荷包ライチ





贈答用箱入ライチ





3. 収穫後は南国体験。マンゴーや県内稀少な洋梨エリアを見学

ライチの収穫を終え、その美味しさを味わった後には、色とりどりの果実がぶら下がるマンゴー栽培エリアを見学いただけます。さらに、ブランドの次なる目玉として、千葉県内では殆ど生産されていない「洋梨」の栽培エリアも併せて公開。収穫体験に留まらない、多種多様な高級フルーツの世界に触れることができます。





様々なマンゴーも栽培





マンゴーも購入可能





県内では珍しい洋梨栽培





4. 平日開催を拡充。都心から1時間でアクセスできる「非日常の体験」

千葉市緑区の当圃場は都心から車で最短60分。今シーズンは、週末が忙しい方やゆったりと体験を楽しみたい方からの「平日の開催を増やしてほしい」というリクエストに応じ、平日枠を昨年以上に設定いたしました。









【開催概要】

予約開始日 ： 2026年5月1日(金)より

開催期間 ： 5月20日(水)～6月14日(日)(繰上げ開催あり)

※今季は平日の開催枠を増やして受け付けております。

※開催期間中は併設の直売所にて、お土産用のライチや

マンゴーもご購入いただけます。

場所 ： 千の葉ライチ 圃場(千葉県千葉市緑区大木戸町1159)

※Googleマップ「千の葉ライチ」で検索可能

主な体験内容 ： ライチ収穫体験(3粒)、休憩エリアでの実食、

マンゴー及び洋梨エリア散策

チケット ： 大人・土日(小学生以上) 3,200円 生ライチ3粒(公式ホームページ)

大人・平日(小学生以上) 3,100円 生ライチ3粒(公式ホームページ)

小人(4～6歳 未就学児) 3,000円 生ライチ3粒(公式ホームページ)

※3歳未満のお子様につきましては、安全面の観点から

収穫体験への参加はお断りしております。

ただし、保護者同伴でのハウス内入場は可能です。

※収穫可能なライチは、玉荷包ライチか黒葉ライチとなります

予約方法 ： 公式サイト( https://sennoha-litchi.com/ )、

じゃらん遊び・体験予約(上記の価格と異なります)

公式HP ： https://sennoha-litchi.com/plan20260426/

公式Instagram： https://www.instagram.com/sennoha_litchi/









【株式会社フロッグキューブについて】

「農業にクリエイティブと驚きを」を掲げ、千葉市にてライチ、マンゴー、洋梨などの高級フルーツを生産。ICTや最新技術を導入し、温暖化時代における新たな都市近郊農業のモデルケースを目指しています。





商号 ： 株式会社フロッグキューブ

代表者 ： 代表取締役 松井 元義

所在地 ： 〒267-0067 千葉県千葉市緑区あすみが丘東4-2-5

設立 ： 2016年3月

事業内容： 高級フルーツの生産販売、果樹苗木販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://sennoha-litchi.com/ ※「千の葉ライチ」で検索可能