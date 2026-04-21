五輪2大会連続出場の田端健児氏が直接指導！「劇的に走りが変わる」走り方教室を開催 ​日本代表として世界の舞台で戦ったトップアスリートの技術を、あなたの走りに。 ​■ イベント概要 ​この度、オリンピック2大会（アトランタ・シドニー）連続出場を果たした田端健児氏を講師に迎え、全てのランナーを対象とした**「劇的に走りが変わる」走り方教室**を開催いたします。 ​「もっと楽に走りたい」「自己ベストを更新したい」「怪我のないフォームを身につけたい」――。そんな悩みを持つランナーへ向けて、オリンピアンならではの視点から、効率的かつ力強い走りのメカニズムを直接レクチャーします。 ​■ 本イベントの3つのポイント ​世界を知るレジェンドによる直接指導 世界と渡り合った田端氏が、一人ひとりの動きを見ながら具体的かつ実践的なアドバイスを行います。 ​「劇的に変わる」理論と実践 単なる根性論ではない、バイオメカニクスに基づいた「重心移動」や「接地」の極意を伝授。その場で走りの変化を実感できるプログラムです。 ​初心者からシリアスランナーまで対応 走りの基本は共通です。これからランニングを始める方から、競技力の向上を目指すアスリートまで、レベルを問わずご参加いただけます。 ​■ 講師プロフィール：田端 健児（たばた けんじ） ​主な実績： ​1996年 アトランタオリンピック出場 ​2000年 シドニーオリンピック出場 ​世界陸上（アテネ・セビリア・エドモントン）代表 ​メッセージ： 「走る楽しさは、正しいフォームから生まれます。私の経験が、皆さんの走りをより輝かせるきっかけになれば幸いです。」 ​■ 開催詳細 ​開催日： 2026/5/17(日)受付開始 09:00 ​会場： 東京都品川区八潮4-1-19 大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 ​対象： ランニングレベルを問わずどなたでも ​■ 本件に関するお問い合わせ先 ​皇居マラソン大会実行委員会 担当者名：坂田 修宏 TEL：09081511335 E-mail：0213marason@gmail.com URL：https://wangan-run.hp.peraichi.com/wangan-run_1