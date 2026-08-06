第108回全国高校野球選手権

第108回全国高校野球選手権が5日、阪神甲子園球場で開幕した。初日の試合では、仙台育英（宮城）が、札幌日大（南北海道）に3-1で勝利した。仙台育英のベンチにいたユニホーム姿の女性部員の正体に、ネット上のファンから熱視線が注がれていた。

参加49校の選手が入場行進の直後に試合が始まった開幕試合。仙台育英は打っては4番の田山纏外野手（3年）の大会第1号ソロなどで着実に加点すると、守っては3投手の継投で札幌日大打線に的を絞らせず、最少失点で逃げ切った。

試合中ベンチから一際大きな声をあげていたのが、ユニホーム姿の記録員、星よつは（3年）さん。同校初の女子部員として、学生コーチ兼マネジャーを務める。中継したNHKによると、星さんの父親は同校のOBでプロ野球の巨人や西武でプレーした星孝典さん。この日はアルプスから声援を送った。

X上のファンからは「NHKで映してるなと思ったら」「お父さんは巨人、西武でプレーした星孝典さん。きっと野球も上手いんやろうな」「仙台育英の星マネージャーは、あの巨人や西武の星選手の娘さんか」「仙台育英のコーチ兼マネージャーの星さん、カッコかわいいのである」「あの星孝典さんの娘さんなのか」「この方が星さんの娘さんか」「仙台育英の学生コーチ兼マネージャーの星よつはさんユニホームめっちゃ似合っててカッコいい」といった声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）