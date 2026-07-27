NiziU・RIO、活動休止を発表「当面の間、8人体制での活動」 6月には体調不良が伝えられていた
9人組ガールズグループ・NiziUは27日、メンバーRIOが当面の間、活動休止すると発表した。
【写真】「爆美女すぎる！」本田真凜、NiziU・RIOとの2ショット
公式サイトでは、「NiziUメンバーRIOの活動について」とのお知らせが掲載され、「メンバーRIOに関して、体調回復後の活動について本人と話し合いを重ねた結果、本人の意思を尊重し、当面の間、活動を休止することとなりました」と報告。「これに伴い、NiziUは当面の間、8人体制での活動となります」と伝えた。
その上で「8人での活動への変わらぬ応援、そしてRIOへの温かい応援を賜りますようお願い申し上げます。ファンの皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけている。
RIOは2002年2月4日生まれ。2020年6月、グローバル・オーディション『Nizi Project』で、応募総数1万231人の中から、NiziUのメンバーに選ばれた。先月30日には公式サイトで「体調不良のため、今週予定されている稼働を見送ることとなりました」と報告されていた。
【写真】「爆美女すぎる！」本田真凜、NiziU・RIOとの2ショット
公式サイトでは、「NiziUメンバーRIOの活動について」とのお知らせが掲載され、「メンバーRIOに関して、体調回復後の活動について本人と話し合いを重ねた結果、本人の意思を尊重し、当面の間、活動を休止することとなりました」と報告。「これに伴い、NiziUは当面の間、8人体制での活動となります」と伝えた。
RIOは2002年2月4日生まれ。2020年6月、グローバル・オーディション『Nizi Project』で、応募総数1万231人の中から、NiziUのメンバーに選ばれた。先月30日には公式サイトで「体調不良のため、今週予定されている稼働を見送ることとなりました」と報告されていた。