CLASS SEVEN、3rd Single「アイノーヒーロー」本日発売＆インスタライブ開催！
7人組男性グループCLASS SEVENの3rd Single「アイノーヒーロー」が、本日7月27日にリリースされた。
【動画】CLASS SEVEN 3rd Single「アイノーヒーロー」Music Video
令和7年7月7日に配信デビューした7人組男性グループCLASS SEVEN。
3rd Single「アイノーヒーロー」には、7月6日に先行配信をスタートしたリードトラック「アイノーヒーロー」を収録。同曲は、誰もが誰かのヒーローでありたいという気持ちを歌う、青春に揺れる繊細な恋と、その先ににじむ希望を鮮やかに映し出したナンバーだ。
3rd Single「アイノーヒーロー」は、ブルーレイ付きの初回生産限定盤A＆初回生産限定盤B、CDのみの通常盤の3形態でのリリース。初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bには全3曲、通常盤には全4曲を収録している。
ブルーレイには、「アイノーヒーロー」Music Videoの他、初回生産限定盤Aには、「アイノーヒーロー（Music Video） Behind The Scenes」、初回生産限定盤Bには、「アイノーヒーロー CD Jacket／Booklet Behind The Scenes」が収録されている。さらに、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤を3形態まとめ買い特典付ページから予約すると、チェキ風カード3種セットがプレゼントされる。
また、3rd Signle「アイノーヒーロー」のリリースを記念して、本日7月27日20時15分から、CLASS SEVEN公式InstagramでCD開封インスタライブを開催する。
なお、Stationheadでは7月6日から毎日リスニングパーティーを開催中。本日7月27日〜8月2日までの7日間はCLASS SEVENのメンバーが出演し、ハッシュタグと感想をSNSに投稿して応募すると抽選で20名にアザーカットポスターが当たるStationheadキャンペーンも開催している。
そのほか、「アイノーヒーロー(Special Edition）」をダウンロードするとコメント動画がもらえるダウンロードキャンペーンも実施中だ。
3rd Single「アイノーヒーロー」は、TOBE OFFICIAL STOREにて発売中。
3形態の収録内容は以下の通り。
＜CLASS SEVEN3rd Single「アイノーヒーロー」収録内容＞
CLASS SEVEN
3rd Single「アイノーヒーロー」
7月27日発売
■初回生産限定盤A＜CD＋ブルーレイ＞
＜商品仕様＞
スリーブジャケット仕様（Type A）／16P歌詞ブックレット（Type A）
＜収録内容＞
【CD】
01. アイノーヒーロー
02. 雨宿りのハミング
03. RUSH OF LIGHT
■初回生産限定盤B＜CD＋ブルーレイ＞
＜商品仕様＞
スリーブジャケット仕様（Type B）／16P歌詞ブックレット（Type B）
＜収録内容＞
【CD】
01. アイノーヒーロー
02. 雨宿りのハミング
03. Say いっぱい
■通常盤＜CD＞
＜商品仕様＞
12P歌詞ブックレット
＜収録内容＞
【CD】
01. アイノーヒーロー
02. 雨宿りのハミング
03. 大好きだった。
04. おやすみ
【動画】CLASS SEVEN 3rd Single「アイノーヒーロー」Music Video
令和7年7月7日に配信デビューした7人組男性グループCLASS SEVEN。
3rd Single「アイノーヒーロー」には、7月6日に先行配信をスタートしたリードトラック「アイノーヒーロー」を収録。同曲は、誰もが誰かのヒーローでありたいという気持ちを歌う、青春に揺れる繊細な恋と、その先ににじむ希望を鮮やかに映し出したナンバーだ。
ブルーレイには、「アイノーヒーロー」Music Videoの他、初回生産限定盤Aには、「アイノーヒーロー（Music Video） Behind The Scenes」、初回生産限定盤Bには、「アイノーヒーロー CD Jacket／Booklet Behind The Scenes」が収録されている。さらに、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤を3形態まとめ買い特典付ページから予約すると、チェキ風カード3種セットがプレゼントされる。
また、3rd Signle「アイノーヒーロー」のリリースを記念して、本日7月27日20時15分から、CLASS SEVEN公式InstagramでCD開封インスタライブを開催する。
なお、Stationheadでは7月6日から毎日リスニングパーティーを開催中。本日7月27日〜8月2日までの7日間はCLASS SEVENのメンバーが出演し、ハッシュタグと感想をSNSに投稿して応募すると抽選で20名にアザーカットポスターが当たるStationheadキャンペーンも開催している。
そのほか、「アイノーヒーロー(Special Edition）」をダウンロードするとコメント動画がもらえるダウンロードキャンペーンも実施中だ。
3rd Single「アイノーヒーロー」は、TOBE OFFICIAL STOREにて発売中。
3形態の収録内容は以下の通り。
＜CLASS SEVEN3rd Single「アイノーヒーロー」収録内容＞
CLASS SEVEN
3rd Single「アイノーヒーロー」
7月27日発売
■初回生産限定盤A＜CD＋ブルーレイ＞
＜商品仕様＞
スリーブジャケット仕様（Type A）／16P歌詞ブックレット（Type A）
＜収録内容＞
【CD】
01. アイノーヒーロー
02. 雨宿りのハミング
03. RUSH OF LIGHT
■初回生産限定盤B＜CD＋ブルーレイ＞
＜商品仕様＞
スリーブジャケット仕様（Type B）／16P歌詞ブックレット（Type B）
＜収録内容＞
【CD】
01. アイノーヒーロー
02. 雨宿りのハミング
03. Say いっぱい
■通常盤＜CD＞
＜商品仕様＞
12P歌詞ブックレット
＜収録内容＞
【CD】
01. アイノーヒーロー
02. 雨宿りのハミング
03. 大好きだった。
04. おやすみ