「恥ずべきだ」「重大なミス」「“中国人”に与えるとは」スペイン強豪移籍の韓国至宝、まさかの“エースナンバー着用”に批判続出！韓メディアは猛反発「人種差別だ」
パリ・サンジェルマンからスペインの強豪アトレティコ・マドリーに加入した韓国代表MFイ・ガンインは、なんと背番号７を与えられた。
昨シーズン限りで退団したアントワーヌ・グリーズマンがつけていた、いわばエースナバーだ。
だが、新加入の25歳が７番を継承することに不満の声も多いようだ。韓国メディア『スポーツ朝鮮』は７月26日、「現地の反応は当初から歓迎ムードとは程遠いものだった。背番号７の着用を巡って批判が噴出し、なかには人種差別的な発言をする者さえいる」と報じている。
「ファンはすでにイ・ガンインに対して懐疑的な目を向けている。チームのエースに与えられる背番号である『７』を彼が着用するとクラブが発表した途端、世論は否定的なものへと変わった。彼がチームに必要な戦力であることは認めつつも、グリーズマンの背番号を受け継ぐにふさわしい選手だという考えには強い反発がある」
記事によれば、SNS上では、次のような声が上がっているという。
「ワールドクラスの選手に与えるのでない限り、背番号７は永久欠番にすべきだ」
「アジア人へのユニホーム販売で利益を上げようとして、グリーズマンの背番号７を安易に譲り渡すのは、クラブにとって実に恥ずべき、不名誉なことだ」
「今回は重大な判断ミスだ。グリーズマンのような偉大なレジェンドに敬意を払うなら、少なくとも１年間はその番号を空けておくべきだった。その背番号を“中国人”選手に与えるなんて。彼をソン・フンミンとでも思ったのか？」
同メディアは、「韓国人であるイ・ガンインを中国人選手と間違えたのは、明らかに人種差別的な意図がうかがえる」と反発している。
韓国の至宝は、ピッチでのパフォーマンスでファンを納得させるしかないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」「衝撃だ」英国から届いた“一報”に韓国メディアは唖然「行列が止まらない」
昨シーズン限りで退団したアントワーヌ・グリーズマンがつけていた、いわばエースナバーだ。
だが、新加入の25歳が７番を継承することに不満の声も多いようだ。韓国メディア『スポーツ朝鮮』は７月26日、「現地の反応は当初から歓迎ムードとは程遠いものだった。背番号７の着用を巡って批判が噴出し、なかには人種差別的な発言をする者さえいる」と報じている。
記事によれば、SNS上では、次のような声が上がっているという。
「ワールドクラスの選手に与えるのでない限り、背番号７は永久欠番にすべきだ」
「アジア人へのユニホーム販売で利益を上げようとして、グリーズマンの背番号７を安易に譲り渡すのは、クラブにとって実に恥ずべき、不名誉なことだ」
「今回は重大な判断ミスだ。グリーズマンのような偉大なレジェンドに敬意を払うなら、少なくとも１年間はその番号を空けておくべきだった。その背番号を“中国人”選手に与えるなんて。彼をソン・フンミンとでも思ったのか？」
同メディアは、「韓国人であるイ・ガンインを中国人選手と間違えたのは、明らかに人種差別的な意図がうかがえる」と反発している。
韓国の至宝は、ピッチでのパフォーマンスでファンを納得させるしかないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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