『スケバン刑事』と『セーラー服反逆同盟』が同級生!? 変わらぬ美しさの2ショットに驚き
女優の中村由真が25日までにInstagramを更新。かつてクラスメートだった人気女優との再会2ショットを披露すると、ファンから驚きの声が集まった。
【別カット】1988年に撮影された記念ショットも！
中村が「クラスメート」と投稿したのは『セーラー服反逆同盟』（日本テレビ系）、『クリスマス・イブ』（TBS系）などの作品で主演を務め、近年も『田鎖ブラザーズ』（TBS系）などの作品に出演している仙道敦子との2ショット。複数公開されている写真には2026年、2018年、2017年、2015年の再会2ショットや、1988年に撮影された2人のオフショットが収められている。
投稿の中で中村は、仙道との再会について「なんと、最後に会ったのが8年前！」と明かしつつ「LINEでは連絡取ってたし、のんちゃんが全然変わってないので、そんなに会ってなかったことにビックリした」とコメント。続けて中村は「高校からの付き合いだからね。想い出がいっぱい。お互い結婚してからは、家族みんなでワイワイしながら会ってたけど、今日は2人きりで会ったから。久しぶりに、あの頃に戻って話せたことが嬉しかった」とつづっている。
『スケバン刑事III 少女忍法帖伝奇』（フジテレビ系）に出演していた中村と『セーラー服反逆同盟』で中山美穂と共に主演を務めた仙道。2人の再会2ショットにファンからは「2人とも本当に変わってないです…すごい…」「おふたり若い頃から変わらず可愛い」「ふたりとも昔と全然変わらない！」などの声が集まっている。
■中村由真（なかむら ゆま）
1970年2月16日生まれ。東京都出身。スカウトを経て1986年に芸能界デビュー。同年10月放送のドラマ『スケバン刑事III 少女忍法帖伝奇』（フジテレビ系）に出演し、共演者の浅香唯・大西結花と共にブレイクした。2005年に渡米し、現在はロサンゼルスで暮らしている。
引用：「中村由真」Instagram（@yumanakamura_official）
【別カット】1988年に撮影された記念ショットも！
中村が「クラスメート」と投稿したのは『セーラー服反逆同盟』（日本テレビ系）、『クリスマス・イブ』（TBS系）などの作品で主演を務め、近年も『田鎖ブラザーズ』（TBS系）などの作品に出演している仙道敦子との2ショット。複数公開されている写真には2026年、2018年、2017年、2015年の再会2ショットや、1988年に撮影された2人のオフショットが収められている。
『スケバン刑事III 少女忍法帖伝奇』（フジテレビ系）に出演していた中村と『セーラー服反逆同盟』で中山美穂と共に主演を務めた仙道。2人の再会2ショットにファンからは「2人とも本当に変わってないです…すごい…」「おふたり若い頃から変わらず可愛い」「ふたりとも昔と全然変わらない！」などの声が集まっている。
■中村由真（なかむら ゆま）
1970年2月16日生まれ。東京都出身。スカウトを経て1986年に芸能界デビュー。同年10月放送のドラマ『スケバン刑事III 少女忍法帖伝奇』（フジテレビ系）に出演し、共演者の浅香唯・大西結花と共にブレイクした。2005年に渡米し、現在はロサンゼルスで暮らしている。
引用：「中村由真」Instagram（@yumanakamura_official）