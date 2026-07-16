グーグルのパーソナルAIエージェント「Gemini Spark」が、日本語に対応した。有料プラン「Gemini Ultra」プラン（月額1万4500円～）のユーザーを対象に、Geminiアプリ内で順次利用できるようになる。

発表時の様子（5月、Google I/O 2026）

Gemini Sparkは、スマートフォンやパソコンの電源が切れていても、クラウド上で24時間365日、常時バックグラウンドで稼働するAIエージェント。あらかじめ設定したスケジュールや、特定の自動トリガーを起点として、ユーザーが操作していない状態でも自律的にタスクを実行する。「Gemini 3.5」と「Google Antigravity」のハーネスが基盤として採用されており、複雑な作業を実行できる。

プロンプトベースの指示を学習させ、専門的なタスクの実行手順を記憶させることができる「スキル」機能を新たに搭載しており、繰り返される特定の専門業務や処理手順を再利用可能なスキルとして蓄積できる。システムが勝手に重要な処理を完結させることはなく、重要なアクションを実行する前には必ずユーザーへ承認を求めることで、安全性を担保している。

外部アプリとの連携性能も強化されており、GmailやGoogleカレンダーをはじめとする「Google Workspace」の各種ツール群のほか、多くのパートナー企業が提供するアプリともあらかじめ統合されている。さらにカスタム連携にも対応しているほか、オープンな接続規格「Model Context Protocol」をサポートしており、ユーザーが任意で用意したアプリをGemini Sparkへ直接接続して活用できる。