アメリカ中央軍は15日、イランに追加攻撃を行ったと発表しました。攻撃はこれで5日連続となります。

アメリカ中央軍は15日、午前と午後に合計2回の追加攻撃を行ったと明らかにしました。攻撃はこれで5日連続です。

また、イランに対する海上封鎖を再開して以降、封鎖突破を試みた2隻の商船を阻止したと発表しました。1隻は、石油の輸出拠点カーグ島へ向かおうとしたタンカーで、アメリカの警告を無視したため、船の煙突にミサイルを発射し、航行不能にしたということです。

一方、イランのガリバフ国会議長は15日、自身のSNSに「イランがアメリカとの覚書から利益を得られないのであれば、覚書に従う理由は一切ない」と投稿しました。また、「戦争を歓迎はしないが、国の安全保障のために戦う準備は、常に整えておかなければならない」と国民に呼びかけました。

こうしたなか、トランプ大統領は15日、 イラン が2024年から拘束していた アメリカ 人女性を解放したと明らかにしました。女性は既に イラン を出国し、健康状態も良好だということです。トランプ氏は、「 アメリカ イラン による善意の行動に感謝する」と述べています。攻撃の応酬が続く中、 イラン 側が交渉再開に向け、歩み寄りの姿勢を見せた可能性もあります。