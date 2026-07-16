うなぎの蒲焼とごはんをバンズで挟んだ「うな丼バーガー」が、今年もゼッテリアに登場します。

ハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、7月22日から期間限定で、昨年大きな反響を呼んだ「うな丼バーガー」（税込990円）を数量限定で販売することを発表しました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 三度付け焼きの本格蒲焼と「ごはんパティ」が生み出す圧倒的なうな丼感

ゼッテリアでは2025年より、1000円以下で手軽に楽しめる土用の丑の日の新提案として「うな丼バーガー」を展開。2年目となる今年は、昨年以上の人気を見込み、より多くの利用者に提供できるよう販売数量を増やします。

主役となるうなぎは、タレを付けて焼く工程を三度繰り返す「三度付け焼き」を採用することで、香ばしくふっくらとした本格的な蒲焼に仕上げられています。

これを、表面にしょうゆを塗ってから香ばしく焼き上げた国産米100％の「ごはんパティ」や、とろ〜り半熟風たまご、フレッシュなレタスなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで豪快にサンド。まさに“うな丼”の構成要素を丸ごとバーガーとして再構築した、ボリューム満点の和風仕立てバーガーとなっています。

■ コク深い特製ソースと別添えの山椒でより本格的な味わいに

味の決め手となるのは、甘めのうなぎのタレと濃口しょうゆをベースに作られた特製てりやきソース。これがふっくらとしたうなぎや、とろ〜り半熟風たまごのまろやかさと絶妙に絡み合い、一口ごとに深みのある濃厚なコクを楽しめるとのことです。

さらに商品には「山椒」が別添えで用意されており、食べる直前にお好みで振りかけることで、より本格的なうな丼の風味と、ピリッとした爽やかなアクセントを堪能できる仕様になっているとのことでした。

「うな丼バーガー」は、7月15日時点で一部店舗を除く全国の268店舗にて販売が予定されています。販売期間は8月上旬までを予定していますが、当日分の在庫がなくなり次第その日の販売は終了となり、全体の用意数がなくなり次第、期間内であっても完全に終了となるもようです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026071602.html