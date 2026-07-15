オランダ紙が報じる

FIFA北中米ワールドカップ（W杯）で、MF遠藤航の離脱を受けて日本代表のキャプテンを急遽務めた29歳のDF板倉滉が、所属するオランダ1部アヤックスから放出される可能性が指摘されている。

オランダメディア「Voetbal Primeur」が有力記者の話をもとに報じている。

オランダ紙「デ・テレグラフ」のマイク・フェルヴェイ記者は、オランダ代表DFオーウェン・ワインダルが放出される見通しであることを言及したうえで、「彼（ワインダル）は高額な給与を得ているが、他にも高給取りの選手はいる。つまり、クラブは板倉滉やDFヨシプ・シュタロも手放したいと考えているはずだ」としている。

さらにデンマーク代表FWカスパー・ドルベリの名を加え、この4選手について「売却候補であり、彼らは皆、好条件のオファーがあれば、認められる選手たちだ」と、2026-27シーズンの戦力と考えていない可能性を指摘した。

同じく「デ・テレグラフ」のヴァレンティン・ドリーセン氏は、「板倉やシュタロは、クラブでもW杯でも、強烈な印象を残したとは言えない。それでも、W杯という舞台に立ったことで、それなりの移籍金で売却できるだろう」と、W杯出場によって箔が付いたと言い、板倉とシュタロを放出してDFアーロン・バウマンにチャンスを与えるべきだと持論を展開している。

板倉は、昨季アヤックスで公式戦26試合に出場して1得点を記録。北中米W杯ではグループステージ第2節のチュニジア戦にフル出場し、第3節のスウェーデン戦は負傷で前半39分にベンチへ退き、ラウンド32のブラジル戦には出場しなかった。（FOOTBALL ZONE編集部）