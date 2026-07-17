アメリカのホワイトハウスは、トランプ大統領の演説の際にテレプロンプターを操作していた担当者が、演説内容に関する賭けに関与した疑いで職務停止処分になったと発表しました。10万ドル以上の利益を得た疑いがあるということです。レビット報道官：トランプ大統領は、非常に残念なことであり、率直に言って恥ずべきことだと思っている。この人物は無給の職務停止処分となっています。大統領の判断です。アメリカメディアによりま