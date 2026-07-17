ホワイトソックス村上宗隆（26）が日本時間15日、オールスター（フィラデルフィア）に初出場した。【もっと読む】「男なら…」村上宗隆を育てた父親の教育観七回裏、ア・リーグのジョン・シュナイダー監督（ブルージェイズ）に一塁で起用されると、九回に先頭で打席に立った。この回から登板したパドレスの剛腕守護神ミラーと対戦。ナ・リーグトップの25セーブをマークしているミラーの160キロ超の速球に振り遅れて2球連続で