日経平均株価はきょうも大きく下落しています。下げ幅は一時2000円を超え、およそ1カ月ぶりに6万5000円を割り込みました。【映像】日経平均株価の動き日経平均はおよそ500円値下がりして取り引きが始まると、その後も下げ幅を広げました。6万5000円を割り込み、一時2000円あまり下落しました。前日のアメリカ市場で、半導体銘柄で構成される株価指数が4％を超えて下落した流れを引き継ぎ、東京市場でも主に半導体関連株が