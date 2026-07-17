転職後の働きやすさは上司の人間性で左右される。なぜか中途採用を目の敵にする高卒12年目の上司から「しょせん外様の転職組。評価なんて絶対しませんから」「あなたのような下っ端が……」と虐げられ、ある警備会社をわずか4カ月で見限った男性。退職を申し出た際にも、上司からはこんな捨て台詞を吐かれたという。「やっぱり外様は他の会社を裏切ってきてるだけあって、会社を裏切るのもなんとも思ってないんですね。そうやって