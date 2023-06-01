子どもが興味を持って取り組むことができて学びにもなる自由研究テーマはないかしら……？と、お悩みのママ&パパ。おうちで「豆腐作り」をしてみるのはいかがでしょうか。豆腐作りには、「豆腐は一体どんな材料ででできているの？」「どうやって作るの？」「自分で作ると、どんな味になるの？」などなど、子どもの興味を引くポイントがもりだくさん。食への関心が深まるいいきっかけにもなりますよ。自家製「豆腐」の材料材料