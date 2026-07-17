野球日本代表侍ジャパンの次期監督に、元ロッテ監督の井口資仁氏が内定したことが１７日、分かった。侍ジャパン強化委員会が人選を進めていたが、近く発表される。今後は急ピッチでコーチ陣の組閣を進めていく。新監督は１１月のアジアプロ野球チャンピオンシップが初陣となる。来年１１月の五輪予選を兼ねたプレミア１２などを経て、２０２８年ロサンゼルス五輪での金メダル獲得を目指す。井口氏は青学大時代に１９９６年