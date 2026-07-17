トランプ米大統領が19日（日本時間20日）に行われるFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝を観戦することになった。ホワイトハウスのレビット報道官が16日（同17日）の記者会見で発表したとロイター通信が報じた。決勝はニュージャージー州イーストラザフォードのニューヨーク・ニュージャージー競技場で行われ、スペインと前回王者アルゼンチンが対戦する。トランプ氏は17日（同18日）にニューヨークのトランプタワーで