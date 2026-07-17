アメリカ軍は6日連続となるイランへの攻撃を行ったと発表しました。アメリカ中央軍は16日、「イランの軍事能力をさらに弱体化させる」として、6日連続となる攻撃を実施したと発表しました。イランの港湾への船の出入りの封鎖措置も継続していて、この日、オマーン湾で石油タンカーへの乗船検査を行ったほか、封鎖の突破を試みた商船1隻を新たに引き返させたとしています。ホワイトハウスレビット報道官「イランは依然としてアメ