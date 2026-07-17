【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#15【前回を読む】ブラジル国民ブチギレ！ アンチェロッティ監督は試合後会見をトンズラ…ミックスゾーンは修羅場だったボンジーア！米国は敗退したけど、いまだバログンのレッドカードの件は尾を引いている。そりゃそうだ、一国の大統領のクレームで判定が覆っちゃうなら、W杯っていったい何？ってことになっちゃうからね。トランプ米大統領に言わせると、「あれはファウ