7月11日、リニア中央新幹線・静岡工区の着工に難色を示し続けてきた静岡県の川勝平太前知事（77）が再びリニア新幹線反対の狼煙を上げた。現職の鈴木康友知事（68）が静岡工区の着工を容認してから4日後のことだ。前知事の真意は一体どこにあるのか。＊＊＊【写真】早大OBなら誰もが知る学生情報誌「マイルストーン」に記載されていた28年前の「川勝平太教授」の採点表。イケメン教授として人気だった頃の写真もそもそも超電