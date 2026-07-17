19日放送予定のABCテレビテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）は、沖縄県名護市からやって来た35歳、同い年の夫妻が登場する。 【写真】米国で逮捕された夫とハリウッド映画出演を夢見た妻確かに可愛い♡ 結婚に至ったきっかけは、まさかの「アメリカでの逮捕」だった。 2人は石川県の高校で出会った同級生。恋愛相談や近況報告をし合う仲で、約18年間、恋人ではなく“マブダチ”として付き