アメリカ軍は日本時間の17日午前3時から、再びイランへの攻撃を開始したと発表しました。攻撃は6日連続で、軍事的な圧力を強めています。アメリカ中央軍は日本時間の17日午前3時から「イランの軍事能力をさらに低下させるため、6日連続となる新たな攻撃を開始した」と発表しました。トランプ大統領は14日、「橋や発電所を標的にする」と警告し軍事的な圧力を強めていますが、イラン側も16日に「周辺地域のインフラを標的にする」と