千葉県警柏署を出る古川美由紀容疑者＝15日千葉県柏市の病院に入院していた70代男性の点滴に汚物を混入して殺害したとして、殺人の疑いで看護師をしていた古川美由紀容疑者（51）が逮捕された事件で、容疑者が事前に汚物を準備し、現場にいたのは約1分間だったとみられることが17日、捜査関係者への取材で分かった。事件の前に看護を巡って男性とトラブルになっていたといい、県警が動機や経緯を調べている。病院によると、