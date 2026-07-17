トム・ホランドよろず~ニュース

俳優トム・ホランドが同姓同名の歴史家と初対面し、名前の混同を謝罪

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 俳優トム・ホランド(30)が同名の歴史トム・ホランド氏(58)と対面した
  • 歴史家のポッドキャスト番組に俳優トムがゲスト出演し、名前の混同を謝罪
  • 2人は映画「オデュッセイア」のプレミアでは顔を合わせていなかったとのこと
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