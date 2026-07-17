アメリカ軍は6日連続でイランへの攻撃を実施したと発表しました。【映像】米軍による攻撃の様子（15日公開）アメリカ中央軍は日本時間の17日午前3時から、イランの軍事能力をさらに低下させるため、6日連続でイランへの攻撃を開始したと明らかにしました。レビット報道官「イランは依然としてアメリカと対話を続け合意を望んでいる。アメリカ軍による壊滅的な打撃を受けているからだ」ホワイトハウスのレビット報道官は16日