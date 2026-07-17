生成AIの急速な普及に伴い、世界中の経済や労働市場にどんな影響が出るかについて激しい議論が続いている。一般的には「AIが人間の仕事を奪い、大量の失業者が発生するのではないか」という懸念の方が優勢だ。しかし、その一方で「AIを積極的に導入している企業ほど、皮肉にも従来より多くの人員を雇用している」という一見矛盾した調査結果も報告されている。【前編】→AIが仕事を奪うはウソだった…米国の有力研究所が明らかにし