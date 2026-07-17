間もなく前半戦が終了するプロ野球で、最も衝撃的だったニュースを挙げるなら、巨人・阿部慎之助監督の辞任だろう。5月25日、長女への暴行容疑で逮捕され、翌日にはユニフォームを脱ぐことになった。楽天では三木肇監督が成績不振を背景に休養し、その後退団しているように、結果が出なければ監督交代は起こり得る。ただ、個人的な不祥事によってシーズン途中に監督が退くのは、極めて異例である。球団内にも大きな混乱が走っ