ドレスを着たわんこの「想定外すぎる反応」が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で158万回再生を突破し、「望まない結婚で草」「全然幸せそうやない…ｗ」「似合ってるｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：なんとなく『犬にウエディングドレスを着せた』結果→思っていたのと違う『まさかの光景』】 ドレスを着せてみたら… TikTokアカウント「chikuwa.com1112」の投稿主さ