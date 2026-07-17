オフィスのエアコン設定をめぐる争いは夏の定番だが、他人の思惑に巻き込まれて理不尽に恨まれるのはたまったものではない。投稿を寄せた東北地方30代男性（事務・管理）は、職場のエアコン事情で思わぬとばっちりを受けたという。「設定温度は朝早い時間帯に部屋の中を冷やすために24度に設定し、ある程度冷えたら26〜28度位にしています。私のデスクがクーラーに近く冷風が直撃する位置にあり、直撃を防ぐためにサーキュレーター