職場の人間関係は、上司の振る舞い次第で地獄にもなり得る。特に中途採用者を露骨に見下すような上司に当たれば、働き続けるのは困難だろう。投稿を寄せた埼玉県の40代男性（年収550万円）は、10年ほど前に勤めていた警備会社で、一回り年下の上司による理不尽な扱いに苦しめられたという。求人には「警報のない時間は、待機所で自分だけの自由な時間が過ごせます」とうたわれていたが、実際は警報が鳴り続け、担当エリアを右往左