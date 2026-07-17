会社員にとって、夏のボーナスはモチベーションを左右する大事なイベントだ。しかし当然のことながら、業績次第で支給額が「ゼロ」になることも――。投稿を寄せた、東京都の50代男性（Web・インターネット・ゲーム／年収900万円）は、今年の夏のボーナスが「0円です！」と明かす。「何でしょうか…業績悪化としか伝えられてません。楽しみにしていたのに何もできない夏でした」「ボーナスはありません。貰えたらただ嬉しいだけ」