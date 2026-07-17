前編記事『「妻の万引きグセ」に悩む夫…！近所から白い目で見られ、引っ越しを余儀なくされた「衝撃の事件」』より続く。万引きの次は置き引き茨城県在住の廣澤綾子さん（仮名・52歳）は裕福な家庭で甘やかされて育った。望めば何でも買い与えられてきた彼女は、「欲しいものが我慢できない」性格のまま大人になった。義両親が会社を親族に譲り渡したことをきっかけに、実家からの資金援助もなくなったが、綾子さんの物欲は止まら