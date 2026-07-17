アメリカ中央軍は16日、イランに追加攻撃を行ったと発表しました。攻撃はこれで6日連続となります。アメリカ中央軍は16日、午後2時からイランに対する新たな空爆を開始したと明らかにしました。「イランの軍事力をさらに弱体化させるため」だとしています。アメリカ軍によるイランへの攻撃はこれで6日連続となります。