クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』の日本語吹替版が、字幕版と同時公開されることが決定した。あわせて、主人公オデュッセウス役を平田広明が務めるなど、豪華吹替キャストが一挙発表された。ノーラン作品としては『ダークナイト ライジング』以来となる日本語吹替版が制作される。【動画】映画『オデュッセイア』US版最終予告主人公オデュッセウス（演：マット・デイモン）の吹替は、これまでも『オデ